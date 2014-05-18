У Миколаєві родини, які втратили житло внаслідок вибуху, одержать квартири до листопада – ОДА

Про це мешканцям сказав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук під час зустрічі 17 травня, повідомили УНІАН в прес-службі ОДА.

"Рівень готовності передбачуваних до передачі громадянам квартир в ЖК «Рів'єра» перебувають на рівні 80 і вище процентів, перші поселення постраждалих в нові квартири можуть відбутися вже через півтора – два місяці, а загалом процес реально завершити упродовж півроку", - цитує прес-служба губернатора.Читайте такожУ Миколаєві кількість загиблих від вибуху в багатоповерхівці зросла до 7 осіб

Рішення про те, що компенсаційне житло має бути одержане в цьому ж мікрорайні, мешканці ухвалили колективно і підкріпили його індивідуальними письмовими заявами всіх постраждалих.

Наступного тижня губернатор планує особисто передати в Кабінет міністрів України необхідні для початку фінансування компенсаційного житла матеріали.

Житловий комплекс «Рів'єра» - автономний мікрорайон площею 54 га, розташований на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Лєскі-2 на вулиці Лазурній.

У п'ятницю, 16 травня, Миколаївська міська рада визнала 3-й і 4-й під'їзди будинку на вулиці Лазурній, 40 аварійними.

Роботи з розбору завалів тривають.Читайте такожВибух у Миколаєві стався унаслідок витікання газу - слідство

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня близько 13 години стався вибух у 4-під'їзному житловому 10-поверховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби відбулося руйнування несучих конструкцій з 8-го по 10-ий поверхи третього і четвертого під'їздів, в яких проживають 213 людей. Було евакуйовано 73 мешканці житлового будинку.

Загальна кількість загиблих у результаті вибуху становить сім осіб.

При розслідуванні причин вибуху міліція призначила більш як 10 експертиз.

За попередніми даними газопостачальної компанії ”Миколаївгаз”, причиною вибуху є самовільне й несанкціоноване втручання споживача в систему газопостачання.