Євроінтеграція може стати національною ідеєю та об`єднати Україну - Порошенко
Кандидат в президенти України Петро Порошенко вважає, що європейська інтеграція може стати національною ідеєю та об`єднати Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації результатів дослідження “Європейський президент”, проведеного Інститутом світової політики.
“Я вважаю, що сьогодні європейська інтеграція і європейський вибір країни може стати національною ідеєю та об`єднати державу”, - сказав Петро Порошенко.
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За його словами, важливо, що значна частина кандидатів у президенти сьогодні включають положення щодо Угоди про асоціацію з ЄС у свої передвиборчі програми.
Порошенко повідомив, що днями з єврокомісаром Штефаном Фюле було домовлено про створення в українському уряді структури, яка буде очолюватися “позицією не нижче віце-прем`єра або першого віце-прем`єра”.
За словами Порошенка, у кожному міністерстві буде заступник міністра, який відповідатиме виключно за імплементацію європейського законодавства і його гармонізацію з українським.
Крім того, сказав Порошенко, буде дуже жорстка позиція по боротьбі з корупцією.