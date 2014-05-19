Євроінтеграція може стати національною ідеєю та об`єднати Україну - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації результатів дослідження “Європейський президент”, проведеного Інститутом світової політики.

“Я вважаю, що сьогодні європейська інтеграція і європейський вибір країни може стати національною ідеєю та об`єднати державу”, - сказав Петро Порошенко.

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За його словами, важливо, що значна частина кандидатів у президенти сьогодні включають положення щодо Угоди про асоціацію з ЄС у свої передвиборчі програми.

Порошенко повідомив, що днями з єврокомісаром Штефаном Фюле було домовлено про створення в українському уряді структури, яка буде очолюватися “позицією не нижче віце-прем`єра або першого віце-прем`єра”.

За словами Порошенка, у кожному міністерстві буде заступник міністра, який відповідатиме виключно за імплементацію європейського законодавства і його гармонізацію з українським.

Крім того, сказав Порошенко, буде дуже жорстка позиція по боротьбі з корупцією.