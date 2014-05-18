Порошенко прогнозує інвестиційний бум після того, як в Україні настане стабільність

Про це він сказав на прес-конференції в Запоріжжі в неділю, повідомляє прес-служба політика.

«Я вас запевняю, як тільки у нас буде стабільність на Сході, тільки будуть вирішені ці проблеми в Україні - почнеться інвестиційний бум», - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що сьогодні позиція держави буде полягати в тому, щоб всім промисловцям і підприємцям дати доступ на європейські ринки, які ЄС відкрив для України в односторонньому порядку.

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На думку Порошенка, для того, аби досягнути цих цілей будуть задіяні механізми консультаційних центрів. «Доступи на європейські ринки для підприємців будуть створені через інформаційні центри, через надання логістичних послуг. Держава буде допомагати підприємцям зробити їх продукцію конкурентоспроможною», - наголосив кандидат і запевнив, що знає, як це зробити.

«Я впевнений, що це призведе до створення нових робочих місць, наповнення бюджету і побудови сильної України», - додав Порошенко.