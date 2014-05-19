Генсек НАТО не підтверджує відведення російських військ від кордонів України

Про це він написав у своєму Twitter.

«Ми не побачили жодних доказів відведення російських військ, і я шкодую про це», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводять «навчання» біля кордону України, у місця постійної дислокації.

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Нагадаємо, що 7 травня Путін також заявив, що російські війська відведені від кордонів з Україною. Однак, НАТО та Пентагон спростували цю інформацію.