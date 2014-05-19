Генсек НАТО не підтверджує відведення російських військ від кордонів України
15:56, 19 травня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен шкодує, що Альянс не побачив жодних доказів відведення російських військ від кордонів України.
Андерс Фог Расмуссен шкодує, що Росія не відводить війська / Фото : REUTERS
Про це він написав у своєму Twitter.
«Ми не побачили жодних доказів відведення російських військ, і я шкодую про це», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводять «навчання» біля кордону України, у місця постійної дислокації.
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Нагадаємо, що 7 травня Путін також заявив, що російські війська відведені від кордонів з Україною. Однак, НАТО та Пентагон спростували цю інформацію.
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