«Інформаційний спротив» не фіксує відведення російських військ від українського кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук на прес-конференції.

«Ми не фіксували відведення російських військ з українського кордону на рівні навіть окремого батальйону, тобто за станом на сьогоднішній ранок ніяких змін у чисельності угруповання і ця картина спостерігається вже не перший тиждень, не сталося, тобто війська не зменшуються, але й не прибувають», - зазначив він.Читайте такожПутін наказав відвести війська, які брали участь у навчаннях на кордоні з Україною

Тимчук припустив, що, «можливо, якщо ця команда прийде, то на сьогоднішній вечір або завтрашній ранок ми будемо фіксувати відведення військ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які провадять «навчання» у межі України, в місця постійної дислокації.