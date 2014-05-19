«Інформаційний спротив» не фіксує відведення російських військ від українського кордону
Станом на сьогоднішній ранок група «Інформаційний спротив» не зафіксувала відведення російських військ від українського кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук на прес-конференції.
«Ми не фіксували відведення російських військ з українського кордону на рівні навіть окремого батальйону, тобто за станом на сьогоднішній ранок ніяких змін у чисельності угруповання і ця картина спостерігається вже не перший тиждень, не сталося, тобто війська не зменшуються, але й не прибувають», - зазначив він.Читайте такожПутін наказав відвести війська, які брали участь у навчаннях на кордоні з Україною
Тимчук припустив, що, «можливо, якщо ця команда прийде, то на сьогоднішній вечір або завтрашній ранок ми будемо фіксувати відведення військ».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які провадять «навчання» у межі України, в місця постійної дислокації.