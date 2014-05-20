Слідом за Путіним наказ відступити від українських кордонів дав міністр оборони РФ

"Після завершення навчання, в польових умовах на віддалених полігонах, підрозділи здійснять марші, які пройдуть комбінованим способом: спочатку своїм ходом до станцій навантаження, а потім залізничним транспортом у пункти постійної дислокації", - цитує прес-службу міністерства ZN.UA.

Також наголошується, що в даний час в районах проведення планових польових виходів командири уточнюють маршрути і порядок висування на станції навантаження, особовий склад займається демонтажем наметових таборів, завантаженням обладнання, матеріальних засобів і формуванням колон автомобільної та бронетанкової техніки.

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У прес-службі пояснили, що військовослужбовці у польових умовах у складі штатних підрозділів здали заліки з планом контрольних перевірок за зимовий період навчання. "Мотострілкові, танкові, артилерійські, інженерні, розвідувальні та інші підрозділи виконали весь комплекс навчальних заходів згідно з планом бойової підготовки на віддалених полігонах в зазначених областях", - повідомляє Міноборони.

Також пояснили, що згідно з нормативними документами відомства річний навчальний цикл складається з двох періодів навчання: 31 травня закінчується зимовий і 1 червня починається новий, літній. "Всі плани бойової підготовки на рік формуються і уточнюються в листопаді місяці до початку навчального року, який починається 1 грудня", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 19 травня прес-служба Кремля заявила, що президент РФ Володимир Путін дав команду повернути в місця постійної дислокації війська, що брали участь у навчаннях в Ростовської, Бєлгородської і Брянської областей, розташованих на кордоні з Україною.

Заяви про відведення військ від кордону з Україною систематично звучать з вуст вищого керівництва Росії. Минулого тижня Держдеп надав супутникові знімки, які підтверджують наявність бронетехніки ЗС Росії в околицях Бєлгорода і Ростовської області.