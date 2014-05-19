Путін наказав відвести війська, які брали участь у навчаннях на кордоні з Україною

У Кремлі заявляють, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводять «навчання» біля кордону України, у місця постійної дислокації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

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«Президент РФ у зв'язку із завершенням планової весняної фази підготовки військ, що передбачала їх передислокацію і проходила, зокрема, на полігонах в Ростовській, Білгородській і Брянській областях, дав команду міністру оборони повернути війська, які брали участь у навчаннях, у місця постійної дислокації і продовжити бойову підготовку на полігонах у місцях постійної дислокації», - зазначається в повідомленні.

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Окрім цього, наголошується, що Путін вітає перші контакти між Києвом і прихильниками «федералізації» з метою налагодження прямого діалогу, в якому мають брати участь усі зацікавлені сторони.

При цьому підкреслюється, що Росія закликає до негайного припинення антитерористичної операції, відведення українських військ і вирішення «усіх проблем, що накопичилися, виключно мирними способами».

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 2014 року Путін доручив Міністерству оборони РФ здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності Західного (межує з Україною) і Центрального військових округів.

4 березня Путін віддав наказ військам і з'єднанням, які брали участь у військових навчаннях, повертатися в місця постійної дислокації.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, раптова перевірка боєготовності військ на заході і в центрі Росії, «за великим рахунком», ніяк не пов'язана з подіями в Україні.

За словами заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, тоді понад 150 тис. осіб, а також майже 1200 одиниць техніки брали участь у раптовій перевірці військ Західного і Центрального військовий округів. «Всього до перевірки залучаються близько 150 тис. осіб особового складу усіх видів і родів військ. Буде задіяно до 90 літаків, понад 120 вертольотів, понад 880 одиниць військової техніки, 80 кораблів і судів», - сказав Антонов, виступаючи перед військовими аташе у Москві.

7 травня Путін вже заявляв, що російські війська відведені від кордонів з Україною. Проте НАТО і Пентагон спростували цю інформацію.