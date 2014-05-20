Медведєв заявив, що РФ не збирається гарантувати територіальну цілісність України

Росія не збирається гарантувати територіальну цілісність України. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв передає Радіо Свобода.

Російський прем’єр відмовився гарантувати, що РФ не поглине українські Донецьку та Луганську області.

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”Ми нічого нікому не зобов'язані гарантувати, тому що ми ніколи не приймали на себе ніяких зобов`язань на цю тему, але ми виходимо з того, що найголовніше завдання - заспокоїти ситуацію на території України, не гарантувати щось комусь, а заспокоїти цю ситуацію”, - заявив він.

Він також наголосив, що США і ЄС повинні зобов'язатися не втручатися у справи України й не підштовхувати її до НАТО.

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Водночас російський прем’єр вважає, що Росія разом зі США та їхніми союзниками рухаються до нової холодної війни.

«Ми повільно, але впевнено рухаємося до другої «холодної війни», яка нікому не потрібна», – відзначив він. Медведєв також звинуватив президента США Барака Обаму у відсутності «політичного такту».

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США та Євросоюз звинувачують російську владу в підбурюванні заворушень проросійських сепаратистів на сході і півдні України. Росія, яка в березні анексувала український півострів Крим, заперечує підтримку сепаратистів і закликає до федералізації країни-сусіда.