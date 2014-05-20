Росія стурбована активністю НАТО поблизу її кордонів

00:21, 20 травня 2014
Світ
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Начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ Валерій Герасимов висловив стурбованість щодо військової активності НАТО поблизу російських кордонів.

REUTERS

Про це він сказав голові військового комітету НАТО генерала Кнуду Бартелсу під час телефонної розмови, яка відбулася у понеділок, 19 травня, передає прес-служба відомства.

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За словами Герасимова, військова активність НАТО "не сприяє підвищенню безпеки в Європі".

Також Герасимов і Бартелс обговорили ситуацію в Україні.

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