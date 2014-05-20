Росія стурбована активністю НАТО поблизу її кордонів
00:21, 20 травня 2014Світ
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Начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ Валерій Герасимов висловив стурбованість щодо військової активності НАТО поблизу російських кордонів.
Росія стурбована активністю НАТО поблизу її кордонів / REUTERS
Про це він сказав голові військового комітету НАТО генерала Кнуду Бартелсу під час телефонної розмови, яка відбулася у понеділок, 19 травня, передає прес-служба відомства.
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За словами Герасимова, військова активність НАТО "не сприяє підвищенню безпеки в Європі".
Також Герасимов і Бартелс обговорили ситуацію в Україні.
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