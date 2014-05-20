Полковника Нацгвардії Лебедя звільнили з полону терористів
10:47, 20 травня 2014Політика
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Наразі офіцер проходить реабілітацію й вже незабаром приступить до виконання функціональних обов’язків.
Бойовики тримали у полоні полковника Нацгвардії / REUTERS
19 травня звільнено з полону тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України полковника Юрія Лебедя.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.
Наразі офіцер проходить реабілітацію й вже незабаром приступить до виконання функціональних обов’язків, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 травня група невідомих озброєних осіб викрала військовослужбовця біля будинку, де він мешкає.
Наразі правоохоронними органами проводяться слідчі дії щодо з’ясування обставин перебування у полоні.
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