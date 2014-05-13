Терористи взяли в полон начальника управління Східного територіального командування

Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

Так, згідно з повідомленням, бойовики, що діють на території Донецької області, взяли в полон начальника управління Східного територіального командування полковник Юрія Лебедя.

Варто також зазначити, що під час окупації Криму Юрій Лебідь керував полком спеціального призначення Внутрішніх військ МВС на півострові. Після анексії Криму російськими окупантами, український офіцер відмовився приймати їх громадянство.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, близько 13.00 на околиці села Жовтневе Слов'янського району, в 20 км від Краматорська, під час руху, колона однієї з військових частин ЗСУ була цинічно і підступно обстріляна терористами із засідки. В результаті атаки загинуло семеро українських десантників 95-ї аеромобільної бригади Повітряно-десантної бригади Збройних сил України.