НАТО направить в Україну радників з реформування оборонної сфери

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йшла мова під час зустрічей в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в рамках засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня під головуванням заступника генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу.

Зокрема, представники країн-членів НАТО повідомили про готовність направити радників у спільно визначених сферах, які надаватимуть консультативно-дорадчу допомогу Міноборони та іншим структурам в ході їх реформування відповідно до сучасних стандартів.

Читайте такожЧастина допомоги НАТО вже на українському кордоні – Парубій

Під час засідання глава української делегації, секретар Ради національної безпеки й оборони Андрій Парубій ознайомив присутніх з безпековою ситуацією в Україні, окреслив проблемні питання та шляхи їх вирішення, а також напрямки інтенсифікації співробітництва України з НАТО. Він підтвердив налаштованість нового уряду України на демократичний розвиток держави та зазначив, що одним з ключових завдань на сьогодні є проведення виборів президента України 25 травня цього року.

Читайте такожНАТО направило групу експертів на українські АЕС

Заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко та представник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Віктор Назаров поінформували учасників засідання про завдання, які сьогодні вирішує керівництво Міноборони щодо зміцнення оборонних спроможностей української армії, хід проведення антитерористичної операції на сході держави та досвід, отриманий українськими військовими. Було також прозвітовано про роботу, яка здійснюється оборонним відомством щодо отримання матеріально-технічної допомоги від країн-членів Альянсу.