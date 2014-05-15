Сили АТО будуть діяти набагато жорсткіше - Парубій

Про це 14 травня заявив секретар РНБО Андрій Парубій, який перебуває в місцях проведення АТО, передає ТСН.

"Ці події стали певною межею, після якої об'єднані сили АТО будуть набагато жорсткіше та рішучіше проводити дії проти тих людей, які зі зброєю в руках вбивають мирних громадян, які вбивають наших військових. Вони всі повинні збагнути – взявши зброю в руки і прийшовши в Україну зі зброєю російські терористи стали на нашій землі злочинцями, з якими наша держава буде діяти згідно українського законодавства", - заявив секретар РНБО Андрій Парубій.

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Нагадаємо, під Краматорськом терористи влаштували українським десантникам засідку – розстріляли військових з гранатометів, а потім цинічно добивали на місці події. Загалом загинуло семеро десантників – шестеро на полі бою, а один у лікарні. Ще семеро отримали поранення.