МЗС не зафіксував відведення російських військ від кордонів України

На даний момент жодних змін у дислокації російських військ на кордоні з Україною не відбулося, повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ”на практиці, принаймні на цей момент, жодних змін у їх дислокації не відбулося”.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводять «навчання» біля кордону України, у місця постійної дислокації.

Нагадаємо, що 7 травня Путін також заявив, що російські війська відведені від кордонів з Україною. Однак, НАТО та Пентагон спростували цю інформацію.