У Росії на ремонт 2-кілометрової ділянки дороги до Рубльовки витратили 3 мільярди рублів

Про це повідомив російський громадський діяч Олексій Навальний у своєму Facebook.

"Іноді думаєш, який-такий приклад привести, щоб пояснити всім, наскільки важлива наша боротьба з корупцією і з цим режимом, що спирається на корупцію. А режим сам підкидає такі ілюстрації, що інших і не потрібно: це ділянка дороги, довжиною 1,99 км. Ви її може і не відразу знайдете, така малееенька в середині карти. Червоним відзначена. Там є чудова дорога. Вузька, правда, але її якість не викликає сумнівів: адже ця дорога - під'їзд до держдач і піклуються про неї дуже ніжно", - пише Навальний.

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Він зазначає, що цю дорогу реконструюють за 3 174 043 798 рублів, при цьому наводить документи, що підтверджують вартість ремонту і посилання на офіційний сайт Російської Федерації.