Навальний запропонував Заходу свій список санкцій проти РФ

Опозиціонер Олексій Навальний у статті в американській газеті The New York Times запропонував Заходу ввести санкції щодо «ближнього кола» президента Володимира Путіна у відповідь на приєднання Криму, повідомляє Радіо Свобода.

У статті «Як покарати Путіна» Навальний пропонує заморозити активи, заарештувати власність найбільших російських бізнесменів і заборонити їм в'їзд до ЄС та США. У списку, складеному опозиційним політиком - Геннадій Тимченко (керівник Volga Group), брати Аркадій і Борис Ротенберг (впливові бізнесмени і колишні спаринг-партнери Путіна з дзюдо), Юрій Ковальчук (фінансист, що вважається банкіром Путіна), Володимир Якунін (глава РЖД), олігархи Роман Абрамович і Алішер Усманов, голови «Роснефти» і «Газпрому» Ігор Сечин і Олексій Міллер.

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Навальний також підкреслює, що необхідно ввести санкції проти олігархів, які контролюють «ЗМІ, що піддакують владі» та членів партії «Єдина Росія». На думку опозиціонера необхідні «реальні санкції», наприклад, заблокувати доступ до лондонських квартир російської еліти.

Навальний вважає, що введені санкції ЄС відносно 21 російського чиновника, а також санкційний список США направлені в більшості своїй не проти «впливових державних діячів», і в підсумку не змінять політику Росії. При цьому, Навальний відзначає, що він, «як громадянин і патріот» не може підтримати дій проти Росії, які можуть погіршити умови для громадян.