На Донбасі бойовики захопили 11 окружкомів, існує загроза захоплення ще 8 - ЦВК

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко.

Так, станом на 12.00, за оперативною інформацією, в Донецькій області з 22 окружних виборчих комісій 6 захоплені чи заблоковані (№ 42 (Донецьк), №46 (Артемівськ), №48 (Краматорськ), № 51 (Горлівка), № 53 (Єнакієво), № 54 (Торез), ще стосовно п’яти зберігається загроза захоплення (№ 44 та №45 (Донецьк), №52 (Горлівка), №55 (Шахтарськ), №62 (Старобешеве).

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У Луганській області з 12-ти окружних виборчих комісій захоплені чи заблоковані п'ять (№105 та №106 (Луганськ), №108 (Краснодон), №109 (Красний Луч), №113 (Антрацит) й під загрозою захоплення ще три (№ 107 (Алчевськ), №112 (Свердловськ) і №116 (Стаханов).