ВР ухвалила закон щодо посилення охорони виборчих комісій

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів із 268, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом позафракційного депутата Давида Жванії передбачається посилення, у разі необхідності, охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації під час їх транспортування від дільничних та окружних виборчих комісій до виборчих комісій вищого рівня; збільшення відведеного законом часу для передачі попередніх списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців дільничним виборчим комісіям та перенесення кінцевого строку їх передачі і надсилання виборцям іменних запрошень ближче до дня виборів; посилення охорони виборчих комісій за адресами їх місцезнаходження; а також для забезпечення нормального функціонування окружних виборчих комісій, у разі необхідності, надання можливості обласним адміністраціям змінювати місцезнаходження відповідних виборчих комісій.

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Так, до статті 19 Закону України "Про вибори президента України" включається частина четверта, відповідно до якої у винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінене Центральною виборчою комісією за поданням відповідного голови обласної державної адміністрації та знаходитися поза межами відповідного територіального виборчого округу.

У статті 31 визначається, що орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за вісім днів (раніше - шістнадцять) до дня виборів у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців та виготовлені іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 32 цього закону, відповідній дільничній виборчій комісії.

У статті 32 визначається, що дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці не пізніш як за п'ять днів (раніше - дванадцять) до дня виборів надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.

До статті 39 вносяться зміни, згідно з якими органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються цим законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії, у виняткових випадках для забезпечення належної організації роботи окружних виборчих комісій, за поданням голів обласних державних адміністрацій, приміщення для цих виборчих комісій можуть надаватись поза межами відповідного територіального виборчого округу; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати зазначених послуг та відшкодування встановлюється Кабінетом міністрів України.

Органи внутрішніх справ зобов'язані не пізніш як за 10 днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень окружних виборчих комісій, а також - у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії, органів ведення Державного реєстру виборців.

До статті 81 вносяться зміни, згідно з якими транспортування документів, зазначених у частині десятій статті 79 цього закону, здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії під охороною у супроводі працівників органів внутрішніх справ, а у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії - співробітників Служби безпеки України.

У статті 83 визначається, що транспортування документів, зазначених у частині шостій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів, під охороною у супроводі працівників органів внутрішніх справ, а у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії - співробітників Служби безпеки України.

Цей закон набуває чинності з дня його опублікування.