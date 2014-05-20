Регіонал Святаш не виключає змін в управлінні фракцією Партії регіонів

Про це він сказав УНІАН, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що у фракції порушували питання про звільнення Олександра Єфремова з посади керівника фракції ПР.

“Не стояло питання про зміну в керівництві фракції. За відсутності Єфремова (який був відсутній сьогодні присутній за засіданні фракції — УНІАН) говорити щось про кадрові питання неправильно і не порядно“, - наголосив Святаш.

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При цьому він додав, що, “скоріш за все, ми будемо модернізувати структуру управління фракцією, бо і фракція інша, й умови інші — одна справа знаходитись в коаліції, знаходитись в більшості в форматі президентської республіки, а інша справа знаходитися в опозиції в форматі парламентсько-президентської республіки”.

“Тому виникла потреба в іншому форматі керування фракцією. Тому може в структурі зміни будуть якісь, але щодо персоналій питання не стояло”, - сказав Святаш.