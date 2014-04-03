Рахунки Єфремова заблокували через «фінансування тероризму»
Держфінмоніторинг заблокував особисті рахунки голови парламентської фракції Партії регіонів, лідера Луганської обласної огранізації ПР Олександра Єфремова.
Єфремов розповів, що намагався розплатитися своєю банківською карткою, але йому заявили, що стався технічний збій. Згодом виявилося, що його особисті рахунки заблоковані.
Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент «Луганск.Коментарі».
Читайте такожЧерез тиск із фракції ПР вийшли 74 депутати - Єфремов
«Виявляється, є у нас такий Держфінмоніторинг, який за статтею «Фінансування тероризму» заблокував мої рахунки. Ви можете уявити, де я, і де тероризм», - сказав нардеп.
Він додав, що ці рахунки у нього в банку вже років 15.
«Там настільки все прозоро, що будь-якій людині достатньо 10 хвилин, щоб просто подивитися і зробити відповідні висновки. Але, тим не менш, це робиться», - заявив Єфремов.