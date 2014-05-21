Принц Чарльз порівняв Путіна з Гітлером - BBC

Коментуючи в приватній розмові політику Росії щодо України і анексію Криму, принц Уельський зауважив: "І тепер Путін робить майже те саме, що робив Гітлер".

Цю фразу цитує британський таблоїд Daily Mail, повідомляє BBC.

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Меріенн Фергюсон, що втратила під час Голокосту родичів і проводила для принца Чарльза екскурсію по Канадському музею імміграції в Галіфаксі, підтвердила ВВС, що принц дійсно сказав їй таку фразу.

"Він запитав, коли я приїхала в Канаду. Я сказала, що в 1939 році. Він кинув фразу, що тепер Путін робить деякі речі, які раніше робив Гітлер. Я погодилася з принцом: ви бачите, як він захоплює країни так само, як це робив Гітлер. Принц особливо і не говорив нічого про саму Росію", - розповіла пані Фергюсон кореспонденту ВВС.

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У прес-службі принца Чарльза журналістам Daily Mail відповіли, що вони не будуть коментувати приватну розмову принца.