Le Parisien: Вашингтон сумнівається в тому, що Росія відводить свої війська

Про це сказано у статті під назвою «Вашингтон сумнівається в тому, що Росія відводить свої війська, і чекає «конкретних доказів» в газеті Le Parisien.

Жест, який виглядає як ознака полегшення конфлікту за тиждень до президентських виборів в Україні. Тим не менш, представники НАТО і високопоставлені чиновники Адміністрації Президента Барака Обами скептично поставилися до цих заяв.

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"Ми хочемо бачити конкретні і чіткі докази достовірності заяв Москви, перш ніж робити висновки», - сказав чиновник, що побажав залишитися неназваним. Свою недовіру висловив і Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен: «На жаль, я змушений сказати, що ми не побачили ніяких доказів того, що Росія почала відводити війська», - сказав він, перш ніж нагадати, що «вже в третій раз Володимир Путін робить таку заяву, але ми все ще не побачили ніяких ознак відведення військ».

НАТО хоче провести новий саміт з Росією, яка поки мовчить

Представники НАТО все ще очікують, що Росія не покаже свого справжнього наміру» дотримуватися нормального проведення президентських виборів 25 травня, які Генеральний секретар Альянсу вважає дуже важливими. Він також заявив, що НАТО відкрите для діалогу з Росією, незважаючи на те, що «практичне співробітництво» було зупинено після анексії Криму у березні. «Ми запропонували організувати зустріч Росія-НАТО на наступному тижні. Але ми поки що не отримали відповіді від росіян», - заявили в НАТО.

Андерс Фог Расмуссен не погодився з думкою, що НАТО перебільшує загрозу, яку являє собою українська криза. «Абсолютно ні. Те, що відбувається в Україні обурливо, і цілком очевидно, що незаконні військові дії Росії створили абсолютно нову ситуацію у сфері оборони в Європі, до якої наші союзники повинні адаптуватися», - сказав він.

За останні п'ять років «Росія збільшила свої військові витрати на 10% щорічно», в той час як «європейські країни різко скоротили свої витрати, деякі навіть на 40%», - сказав він, додавши, що це питання буде включено у програму саміту НАТО, який має відбутися у Великобританії у вересні.

Андерс Фог Расмуссен відмовився коментувати інформацію, опубліковану у німецькому тижневику Der Spiegel, згідно з якою НАТО буде складно захищати «класичними засобами» Прибалтійські країни у випадку агресії з боку Росії. «Будьте впевнені, у нас є все необхідне і ми готові забезпечувати захист всіх своїх союзників», - сказав він.

Генсек НАТО минулого тижня відвідав кілька країн Східної Європи, в яких Альянс збільшив свою військову присутність за рахунок додаткових літаків і кораблів.