У Росії обіцяють до 1 червня відвести війська від кордонів України
У Міноборони РФ повідомляють, що російські військові вже повертаються в місця дислокації після навчань на кордоні з Україною.
Російські військові, які проводили навчання у прикордонних з Україною областях, завершили навантаження майна і рухаються на залізничні станції та аеродроми.
Про це повідомили ИТАР-ТАСС в прес-службі Міноборони РФ.
У міністерстві підкреслили, що військові частини й підрозділи Збройних сил РФ, які проводили планове бойове навчання на полігонах Ростовської, Бєлгородської, Брянської областей повертаються в пункти постійної дислокації.
Читайте такожМЗС не зафіксував відведення російських військ від кордонів України
"Протягом доби підрозділи провели демонтаж польових таборів і навчально-матеріальної бази, завершили навантаження майна, підготовку техніки до здійснення маршів і здійснюють висунення на залізничні станції навантаження і аеродроми", - уточнили у відомстві.
Читайте такожСлідом за Путіним наказ відступити від українських кордонів дав міністр оборони РФ
"Всі військові частини і підрозділи, які виконували комплекс планових заходів бойового навчання на віддалених полігонах, до початку літнього навчального періоду (ред. - 1 червня) повернуться в пункти постійної дислокації", - запевнили в Міноборони.
У відомстві нагадали, що річний навчальний цикл складається з двох періодів: 31 травня закінчується зимовий період навчання та 1 червня починається літній період навчання.