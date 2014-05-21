У Росії обіцяють до 1 червня відвести війська від кордонів України

Російські військові, які проводили навчання у прикордонних з Україною областях, завершили навантаження майна і рухаються на залізничні станції та аеродроми.

Про це повідомили ИТАР-ТАСС в прес-службі Міноборони РФ.

У міністерстві підкреслили, що військові частини й підрозділи Збройних сил РФ, які проводили планове бойове навчання на полігонах Ростовської, Бєлгородської, Брянської областей повертаються в пункти постійної дислокації.

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"Протягом доби підрозділи провели демонтаж польових таборів і навчально-матеріальної бази, завершили навантаження майна, підготовку техніки до здійснення маршів і здійснюють висунення на залізничні станції навантаження і аеродроми", - уточнили у відомстві.

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"Всі військові частини і підрозділи, які виконували комплекс планових заходів бойового навчання на віддалених полігонах, до початку літнього навчального періоду (ред. - 1 червня) повернуться в пункти постійної дислокації", - запевнили в Міноборони.

У відомстві нагадали, що річний навчальний цикл складається з двох періодів: 31 травня закінчується зимовий період навчання та 1 червня починається літній період навчання.