Україна через ОБСЄ вимагає від РФ роз’яснити цілі проведення військових навчань під час виборів

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.

«За інформацією офіційного сайту Міністерства оборони Російської Федерації, у період з 21 до 27 травня 2014 року в районі мм. Ліпецьк, Воронеж і Рязань проводитимуться навчання ВПС РФ «Авіадартс-2014». Активна фаза навчань відбудеться 24-25 травня, в ході якої на території Воронезької області «відпрацьовуватиметься бойове застосування ракетного, бомбового та гарматного озброєнь по наземним цілям, а також подолання системи ППО умовного супротивника», - сказано у документі.

Читайте такожУ МЗС назвали військові навчання РФ, заплановані на 25 травня, "брутальним тиском" на український народ

В МЗС Заявили, що Україна, згідно з п. 16 Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки, звернулася каналами зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою офіційно роз’яснити цілі проведення навчань, а також повідомити кількість та типи залучених до них сил та засобів. Відповідно до Віденського документа, РФ зобов’язана надати відповідні роз’яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 17.00 за київським часом 22 травня ц.р.

Крім того, Україна, відповідно до п. «В.3» розділу ІІ Документа ОБСЄ «Заходи стабілізації у відношенні до локальних кризових ситуацій», закликала Російську Федерацію утриматися від здійснення у період президентських виборів польотів бойових літаків у безпосередній близькості до кордонів нашої держави, підкреслили МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в МЗС заявили, що плани Росії провести військові навчання поблизу кодонів з Україною й у день президентських виборів є брутальним тиском на український народ.