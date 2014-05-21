Порошенко вважає, що другий тур виборів президента може взагалі не відбутися

Кандидат на пост президента України Петро Порошенко заявляє, що в разі, якщо президентські вибори не будуть проведені в один тур 25 травня, то другий тур може взагалі не відбутися.

Про це він заявив на прес-конференції в Одесі, повідомляє прес-служба кандидата.

«Сьогодні реально, якщо не буде виборів у першому турі – другого туру може не бути. Рівень дестабілізації, можливо, буде такий, що нам доведеться боротися за легітимність», - сказав кандидат у президенти.

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Він відзначив, що зараз рівень політичної активності громадян надзвичайно високий, і явка 25 травня на виборчі дільниці в день президентських виборів буде високою.