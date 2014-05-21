Порошенко вважає, що другий тур виборів президента може взагалі не відбутися
Політик не виключає, що через рівень дестабілізації доведеться боротися за легітимність виборів.
Кандидат на пост президента України Петро Порошенко заявляє, що в разі, якщо президентські вибори не будуть проведені в один тур 25 травня, то другий тур може взагалі не відбутися.
Про це він заявив на прес-конференції в Одесі, повідомляє прес-служба кандидата.
«Сьогодні реально, якщо не буде виборів у першому турі – другого туру може не бути. Рівень дестабілізації, можливо, буде такий, що нам доведеться боротися за легітимність», - сказав кандидат у президенти.
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Він відзначив, що зараз рівень політичної активності громадян надзвичайно високий, і явка 25 травня на виборчі дільниці в день президентських виборів буде високою.