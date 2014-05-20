Порошенко заявив, що є прихильником парламентсько-президентської форми правління

«Я залишаюся прихильником парламентсько-президентської форми правління, і я в першу чергу, буду боротися за довіру людей, щоб її завоювати і зберегти», - сказав Порошенко журналістам у Черкасах, у вівторок.

Він наголосив, що Президент України має бути сильним не завдяки законодавчо прописаним повноваженням, а завдяки авторитету і довірі людей.

«Глава держави має бути сильним, не через прописані повноваження, а через авторитет і довіру людей. І тоді нехай хто-небудь попробує йому перешкоджати у наведенні порядку або наведенні миру», - сказав кандидат.

Читайте такожЧерненко: Позачергові вибори в Раду позитивно вплинуть на жителів сходу УкраїниВідповідаючи на запитання журналістів, чи варто в умовах війни послаблювати президентську гілку влади, він зазначив, що «в умовах війни країна потребує диктатора, який може концентрувати владу, забезпечивши перемогу над ворогом». Однак Порошенко переконаний, що «використавши об’єднуючий потенціал у народі, ми зможемо перемогти війну дуже швидко».