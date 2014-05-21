У батальйоні «Азов» впевнені, що під час подій у Маріуполі 9 травня мала місце зрада

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час брифінгу.

“Зараз ми можемо точно сказати, що ми маємо справу зі зрадою, яка готувалася безпосередньо в структурах МВС”, - сказав боєць батальйону «Азов» Володимир Кочетков під час брифінгу, присвяченому результатам розслідування подій у Маріуполі 9 травня.

Він додав, що це стосується не лише міського управління МВС у Маріуполі, але й інших посадовців МВС.

Водночас, на його думку, події відбулися не за тим сценарієм, який розроблявся, тому що не всі співробітники міліції готові були зрадити Україну і зайняли принципову позицію. “Декілька з них загинуло під час подій 9 травня”, - додав Кочетков.

У свою чергу заступник командира батальйону «Азов» Ярослав Гончар зазначив, що з попередньої інформації складається враження, що планувалося, що та частина підрозділу батальйону «Азов», яка брала участь у звільненні від терористів захопленого будинку УМВС у Маріуполі, повинна була загинути. І “основний посил мав бути такий, що Правий сектор напав на міліцію у місті Маріуполі”.

Водночас він зауважив, що ситуація склалася не так, як планували терористи, і бійці «Азову» дали їм гідну відсіч.

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Гончар зазначив, що в рамках їхнього розслідування подій 9 травня в Маріуполі було зібрано велику кількість матеріалів та різноманітних доказів, зокрема це відеодокази.

“Велике запитання: куди поділися трупи терористів?”, - сказав Гончар і додав, що на власні очі бачив їх принаймні п'ять.

Крім того, він наголосив, що є багато питань і до організації проведення операції, оскільки згідно із законом України про боротьбу з тероризмом таку операцію мав би очолювати представник СБУ.

“Я висловлюю надію на те, що зібрана нами інформація буде використана в рамках слідства по справі, яка зараз має бути порушена чи вже порушена Службою безпеки України, а також слідчою комісією Верховної Ради, яка також буде розслідувати події 9 травня у Маріуполі”, - сказав Гончар.

Відповідаючи на запитання журналістів, щодо того, про чию саме зраду у МВС йдеться, він зазначив, що коли батальйон за викликом керівника антитерористичної операції та начальника міліції Маріуполя Валерія Адрущака прибув для того, щоб допомогти їм відбитися від терористів, “ми побачили неушкоджений будинок: вікна, двері — все було ціле”. “Відразу виникає запитання, яким чином терористи могли потрапити у приміщення будинку. На сьогоднішній день ми вже маємо інформацію, яку потрібно перевіряти, про людину, яка могла впустити в будинок терористів”, - повідомив Гончар.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо нинішньої дислокації батальйону, Кочетков повідомив, що батальйон зараз знаходиться у місті Бердянськ і проводить там тренування, вишкіл бійців. “Крім того, вони поводять розвідувальну діяльність в Маріуполі, перш за все, і по інших районах навколо Маріуполя. Ми так розуміємо, що готується подальша операція в місті Маріуполь”, - сказав він.

Водночас на уточнення журналістів, чи працюватиме «Азов» 25 травня у Маріуполі, Кочетков сказав, що на це запитання відповісти не може.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня в ході антитерористичної операції в Маріуполі убито близько 20 терористів, четверо взято в полон.

Втрати серед співробітників МВС - одну людину вбито, п'ятеро - поранено.

За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклої сутички закінчилася невдачею.

У той же час будівля міськуправління міліції в Маріуполі згоріла.

У Донецькій ОДА повідомляли про 7 загиблих у Маріуполі і 39 поранених.