У Маріуполі 9 травня загинули начальник ДАІ і заступник командира батальйону оборони
МВС та військові повідомляють про своїх співробітників, що загинули в Маріуполі в ході АТО.
У Маріуполі під час проведення активної фази антитерористичної операції (АТО) загинули двоє військовослужбовців батальйону територіальної оборони.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.
Згідно з повідомленням, 9 травня у Маріуполі було вбито заступника командира батальйону територіальної оборони підполковник Сергія Демиденка.
”Автомобіль, в якому він знаходився, було підступно розстріляно із засідки”, - зазначається у повідомленні.
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Також, за даними Міноборони, під час забезпечення розблокування Маріупольського міського управління МВС України в Донецькій області героїчно загинув кулеметник батальйону територіальної оборони солдат Олег Ейсман.
”Керівництво Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України висловлює співчуття рідним і близьким загиблих в бою з терористами українських героїв, які віддали своє життя за мир, безпеку і територіальну цілісність України”, - наголошується в повідомленні.
Також, під час безладів загинули начальник ДАІ і співробітник батальйону патрульної служби.
Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.
«Щодо втрат серед особового складу, достовірно відомо, що загинув начальник ДАІ Віктор Саєнко, а також співробітник батальйону патрульної служби Михайло Єрмоленко», - зазначається у повідомленні.
Колектив міліції Маріуполя висловлює співчуття сім`ям загиблих і сумує з приводу непоправної втрати своїх офіцерів.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня під час антитерористичної операції в Маріуполі вбито близько 20 терористів, чотирьох узято у полон.
Втрати серед співробітників МВС - один убитий, п`ятеро поранених.
За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклого зіткнення закінчилася невдачею.
У Донецькій ОДА повідомили про 7 загиблих у Маріуполі і 39 поранених.
10 травня в Маріуполі оголошено днем жалоби.