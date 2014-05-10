У Маріуполі 9 травня загинули начальник ДАІ і заступник командира батальйону оборони

У Маріуполі під час проведення активної фази антитерористичної операції (АТО) загинули двоє військовослужбовців батальйону територіальної оборони.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, 9 травня у Маріуполі було вбито заступника командира батальйону територіальної оборони підполковник Сергія Демиденка.

”Автомобіль, в якому він знаходився, було підступно розстріляно із засідки”, - зазначається у повідомленні.

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Також, за даними Міноборони, під час забезпечення розблокування Маріупольського міського управління МВС України в Донецькій області героїчно загинув кулеметник батальйону територіальної оборони солдат Олег Ейсман.

”Керівництво Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України висловлює співчуття рідним і близьким загиблих в бою з терористами українських героїв, які віддали своє життя за мир, безпеку і територіальну цілісність України”, - наголошується в повідомленні.

Також, під час безладів загинули начальник ДАІ і співробітник батальйону патрульної служби.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

«Щодо втрат серед особового складу, достовірно відомо, що загинув начальник ДАІ Віктор Саєнко, а також співробітник батальйону патрульної служби Михайло Єрмоленко», - зазначається у повідомленні.

Колектив міліції Маріуполя висловлює співчуття сім`ям загиблих і сумує з приводу непоправної втрати своїх офіцерів.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня під час антитерористичної операції в Маріуполі вбито близько 20 терористів, чотирьох узято у полон.

Втрати серед співробітників МВС - один убитий, п`ятеро поранених.

За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклого зіткнення закінчилася невдачею.

У Донецькій ОДА повідомили про 7 загиблих у Маріуполі і 39 поранених.

10 травня в Маріуполі оголошено днем жалоби.