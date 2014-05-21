Батальйон "Донбас" поставив ультиматум співробітникам ДАІ, які перейшли на бік бойовиків

Командир добровольчого батальйону "Донбас" поставив ультиматум співробітникам ДАІ регіону, які, за його словами, сприяють терористам.

Про це глава батальйону територіальної оборони Донецької області Семен Семенченко написав на сторінці у Facebook.

"Зрадивши державу та народ, якому ви давали присягу, частина співробітників ДАІ Донецької області з автоматичною зброєю несе спільну службу на блокпостах з представниками "ДНР", супроводжують вільно переміщення територією Донецької області, у тому числі і до тилу військ у Слов'янську колони бойовиків, охороняють підступи до захоплених терористами адміністративних будівель", - написав він.

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Семенченко зазначив, що наказує протягом доби залишити Донеччину, а в разі продовження сприяння бойовикам батальйон не буде робити розходження між терористами та співробітниками ДАІ.

"Наказую протягом доби, до 12-00 22 травня 2014 року скласти зброю та залишити межі Донецької області. У разі непокори та продовження спільних дій з терористами і зрадниками України ми не будемо робити різниці між вами і ними. Всі, хто надаватме збройний опір, будуть знищені, - пише командир. - Звертаюся до родичів зрадників - переконайте своїх, що ніякі гроші не варті життя і ганьби, заберіть своїх чоловіків, батьків, братів та їдьте до Росії, до того "світлого майбутнього", куди ви за волосся тягните Україну. Поки ще деякі прикордонні переходи вільні, у вас є шанс зберегти життя і награбоване добро".

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Семенченко наголошує, що терпінню українського народу підійшов кінець, ніякі "договорняки" не врятують, ніяких "амністій" не буде.

"Для нас - ви зрадники Батьківщини і не заслуговуєте іншої долі. Час пішов", - сказав він.