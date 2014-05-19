Керівництво Красноармійська готове присягнути на вірність терористам - командир батальйону "Донбас"

"З райдержадміністрації Красноармійського району Донецької області надійшла інформації, в.о. мера г. Красноармійськ Галина Гаврильченко на 14:00 збирає всіх керівників міських служб для зустрічі з представниками терористичної організації "Донецька народна республіка". Емісари ДНР приїжджають приймати клятви на вірність собі", - написав у Facebook камандир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко. Читайте такожБатальйон "Донбас" розбив під Донецьком групу терористів

За його словами, у зв'язку з загрозою остаточної втрати контролю державної влади на території Красноармійського району Донецької області, командування батальйону "Донбас" прийняло рішення у разі приїзду представників ДНР на зазначену зустріч - заарештувати їх як терористів.

У разі, якщо терористи будуть чинити збройний опор, бойовики будуть знищені, підкреслюється в повідомленні Семенченко.

Крім цього, батальйон "Донбас" має намір роз'яснити в.о. мера Красноармійська відповідальність за пособництво терористам і зраду Батьківщині.

"Донбас" також має намір оголосити мобілізацію на території Красноармійського району патріотів України і Донбасу в народне ополчення та надати всю необхідну допомогу народному ополченню і тим представникам української влади, які не втратили волю до опору.