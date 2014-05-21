"Губернатора" Луганщини звинуватили у створенні терористичної організації

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури,органи прокуратури з урахуванням подій, які відбуваються на території Луганської області зібрали достатньо доказів, які дозволили кваліфікувати діяльність так званого «губернатора» Луганської області Валерія Болотова як створення терористичної організації.

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В рамках цього кримінального провадження об’єднано та розслідуються наступні епізоди.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, стосовно громадянина С.Количева, який в період березня-квітня цього року, за завданням іноземної розвідки, міг організувати участь мешканців Луганська у протестних заходах з подальшим захопленням приміщення УСБУ, а також незаконне переміщення з Росії через державний кордон України озброєних осіб для проведення масових заворушень (ч.1 ст.111 КК України – «державна зрада»). Наразі йому повідомлено про підозру, судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також, це факт утворення в Луганській області злочинної групи для проведення диверсій (вибухів з використанням саморобних вибухових речовин), спрямованих на масове знищення людей з метою ослаблення держави та дестабілізації суспільно-політичної ситуації під час проведення виборів Президента України (ч.1 ст.14 – «готування до злочину», ст.113 – «диверсія», ч.1 ст.111, ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 – «теракт», ч.1 ст.258-3 – «створення терористичної організації», ч.2 ст.258-5 – «фінансування тероризму» Кримінального кодексу України). У цьому провадженні шести особам повідомлено про підозру, щодо п’яти - надано дозвіл на їх затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Досліджується також факт незаконного призначення Ю.Івакіна міністром внутрішніх справ так званої «Луганської народної республіки» (ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України).

Вищевказане кримінальне провадження за фактом створення терористичної організації розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, а процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України, зазначено в повідомленні.