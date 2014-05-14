Прикордонники пояснили, чому відпустили Болотова до Росії

У Державній прикордонній службі стверджують, що не мали підстав не випускати за межі України так званого «народного губернатора» Луганської області Валерія Болотова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ Держприкордонслужби, вчора, 13 травня, о 15.20 громадянин Болотов перетнув державний кордон у пункті пропуску “Довжанський”, маючи при собі паспорт громадянина України.

Як зазначили у відомстві, у прикордонників при перевірці документів вказаного громадянина не знайшлося підстав відмовити йому у перетинів кордону.

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Крім того, у базі даних щодо осіб, яким заборонено виїзд з України, або осіб, які перебувають в розшуку, прізвища Болотова не було, а отже, прикордонники не могли йому відмовити у перетині кордону так само, як і не мали підстав з власної ініціативи його затримувати, оскільки це б було порушенням діючих у ДПСУ інструкцій та могло розцінюватись як перевищенні влади або службових повноважень, заявили у прикордонній службі.

У свою чергу джерело в правоохоронних органах зазначило, що стосовно Болотова відкрито кримінальне провадження, яке має розслідуватись прокуратурою Луганської області.

Як припустив співрозмовник агентства, з якихось причин дані на розшук Болотова прокуратурою не були внесені до бази даних - “або не встигли, або навмисно цього не зробили”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, голова Верховної Ради Олександр Турчинов попросив Генпрокуратуру, СБУ та Державну прикордонну службу України дати пояснення, яким чином так званий «народний губернатор» Болотовим зміг виїхати з України.

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Відповідне пояснення Турчинов попросив після виступу у ВР депутата Олега Ляшка.

Зокрема, Ляшко, повідомив, що самопроголошений “народний губернатор” так званої «Луганської народної республіки» Болотов офіційно виїхав до Російської Федерації через пункт пропуску “Должанський”, оскільки з боку правоохоронний органів до нього не було претензій.

Ляшко зазначив: “Як людина, на руках якої кров, вбивства наших людей, розкол України, виїхала через кордон?”.

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“Що це за антитерористична операція, що це за кордони? Коли він навіть не через посадку лізе, а через офіційний пункт”, - заявив депутат.

Ляшко наголосив: “Що відбувається в нашій країні? Це профанація, це імітація, чи це державна зрада? Я питаю у керівників правоохоронних органів”.