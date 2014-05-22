Повідомлення СБУ про "25 кадр" у російських новинах підтверджується - Тимчук

Інформація про "25 кадр" у російських телепрограмах, про яку розповіли в СБУ, повністю підтверджується.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Ми вчора спілкувалися з керівництвом, скажімо так, специфічної структури, яка дуже детально моніторить інформпростір - і наш, і російський. Ці хлопці виявили застосування безлічі маніпулятивних та інших технологій російським ТБ", - пише він.

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"Кремлівські засоби масової дезінформації маніпулюють свідомістю громадян. Технологія застаріла, не дуже дієва, але в комплексі з іншими засобами інформаційно-психологічного впливу може бути ефективною", - зазначає Тимчук.

На підтвердження своїх слів Дмитро Тимчук опублікував відео, в якому можна помітити на 4.34 хвилині вставку «підпалив правий сектор» і на 4.57 хвилині вставку «людей вбивали бандерівці».