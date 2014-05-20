СБУ встановила, що російські телеканали використовують “25 кадр” у новинах про Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

“Наші фахівці проводили дослідження - два місяці вивчали телеканали, телеефіри Росії, зокрема телеканалу “Росія 24”. І є беззаперечні докази того, що російські ЗМІ вдаються до небезпечного психологічного впливу, який формує негативні думки. Ці методи заборонені і російським, і міжнародним законодавством - використання так званого “25 кадру”, - сказала Остапенко.

Так, на брифінгу були продемонстровані кілька розкадровок новин російських телеканалів щодо подій в Україні, на яких під час стоп-кадру видно написи “убивают бандиты”, Правий сектор убивает”, “Правий сектор - каратели”, “Национальная гвардия - убийцы”.

Також, за словами Остапенко, в якості маніпулятивних технологій, як констатують українські фахівці, в новинах російських телеканалів використовуються напівправдива інформація, багаторазово повторюються і багато разів демонструється негативна інформація та картинка, «смакуються» сцени насильства у деталях.Читайте такожРосійська пропаганда є більш агресивною, аніж в часи "холодної війни" - Фюле

У свою чергу експерт українського ресурсу “Телекритика” Діана Дуцик зазначила, що подібні маніпулятивні технології підвищують, зокрема, у російського глядача, градус агресії, негативне ставлення до України і всього українського. При цьому російський глядач таким чином відволікається від проблем, які існують у самій Росії, і яким у своїх новинах російські канали майже не присвячують часу.

“Фактично використовується риторика війни, яка переходить на суспільство і підвищує агресію у суспільстві”, - сказала Дуцик.

При цьому вона зазначила, що тези у російських сюжетах про так званий “нацизм”, “фашизм” в Україні почали насаджуватися ще до подій на сході України - у часи акцій протесту на Майдані.

Підсумовуючи, Остапенко зазначила, що українське законодавство, зокрема закон про телерадіомовлення, забороняє використання “25 кадру” на телеканалах.