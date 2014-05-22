У Луганську вночі невідомі намагалися блокувати управління прикордонного загону
У Луганську вночі група людей здійснила спробу блокування управління Луганського прикордонного загону.
Як повідомили УНІАН в МВС України, спробу було вчинено близько 2-ї години ночі одночасно зі штурмом прикордонного відділу «Станично-Луганське».
При цьому в МВС уточнили, що під час штурму вогнепальних та осколочних поранень зазнали 5 прикордонників, ще один отримав контузію від вибуху гранати.
Про ситуацію на ділянці Луганського загону Державної прикордонної служби поінформовано штаб Антитерористичного центру.
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«Українські силовики роблять все необхідне для того, аби припинити правопорушення та нормалізувати обстановку на території регіону», - запевняють в МВС.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на Луганщині терористи тричі штурмували відділ прикордонної служби «Станично-Луганське», водночас снайпери обстрілювали прикордонників. Військовослужбовці Держприкордонслужби відбили всі напади.
Також вночі бойовики на трьох вантажівках спробували прорватися з Росії через державний кордон в Україну, однак, після того як прикордонники розпочали стріляти на ураження, вантажівки розвернулися та повернулися до Росії.