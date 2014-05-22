На Луганщині терористи тричі штурмували відділ прикордонної служби

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Зокрема, напередодні ввечері прикордонним нарядом "Краснодон" була виявлена спроба проїхати в Україну з боку РФ поза межами пункту пропуску трьох Камазів. Невідомі не зупинилися на попереджувальні постріли. В результаті цього був відкритий вогонь на ураження, але машинам вдалося розвернутися і поїхати назад в РФ.

"В той же день о 22.10 у відділ прикордонної служби "Станична Луганська" під'їхала група до 30 осіб, озброєних автоматичною зброєю, в тому числі кулеметами, і висунули ультиматум здати зброю і звільнити приміщення прикордонного підрозділу", - додали у відомстві.

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Як повідомляється, українські прикордонники відмовилися це робити і викликали підкріплення. Далі терористи почали штурм із застосуванням автоматів, кулеметів, гранатомета і ручних гранат. Спроба захопити прикордонний підрозділ була відбита.

"У 1.03 - розпочався другий штурм із застосуванням важкої автоматичної зброї і підствольних гранатометів. З найближчих будинків почали стріляти снайпери. Атаку знову було відбито. Близько 2.00 терористи здійснили третю невдалу спробу захопити відділ прикордонної служби ", - йдеться в повідомленні.

Прикордонникам вдалося знищити дві вогневі точки снайперів і дорожній каток, яким нападники намагалися проломити ворота на територію підрозділу. Серед прикордонників є поранені і контужені.