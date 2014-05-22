Захоплення Донбасу обійдеться РФ в 3,5 рази дорожче анексії Криму - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що захоплення Росією українського Донбасу обійдеться їй у 3,5 рази дорожче, ніж анексія у березні цього року Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Сікорський сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Було б добре, аби (президент РФ Володимир Путін - УНІАН) зробив висновки з того, що діється в Криму, де панує величезний організаційний хаос та величезні економічні втрати. Спроба відірвати Донбас, де живе у 3,5 рази більше людей, була б пропорційно дорожчою", - сказав він.

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За словами Cікорського, на сьогодні зрозуміло, що спроби організації сепаратистських путчів у більшості регіонів південного-сходу України зазнали поразки.

Він також зауважив, що Росія, лобіюючи федералізацію України, насправді хоче послабити країну, аби вона не могла інтегруватися з Європейським Союзом.

"Щось схоже пропонували Молдові. Мова йде про те, аби та її частина, де ключовий вплив має Росія, - Придністров'я - мала право вето в питаннях зовнішньої політики, які стосуються цілої держави. Таким чином, можна створити абсолютно некеровану структуру, де блокуються реформи, та в майбутньому - європейська інтеграція", - наголосив глава МЗС Польщі.

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Сікорський позитивно оцінив той факт, що нова українська влада вирішила децентралізувати органи влади шляхом проведення реформи місцевого самоврядування за взірцем Польщі, а не провести федералізацію, як пропонує Росія.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Українська влада, а також лідери ЄС і США переконані, що Росія за допомогою дестабілізації ситуації і провокацій у південних і східних областях України намагається зірвати президентські вибори, призначені на 25 травня.