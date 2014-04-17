Сікорський радить Росії не випробовувати рішучість українців
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що Російській Федерації краще не випробовувати рішучість українців та переоцінювати свої можливості у протистоянні із Заходом, що може погано закінчитись для Росії.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив в ефірі Polsat News учора ввечері.
"Спроба отримати східну та південну Україну була би великою історичною помилкою. Бо українці на Майдані показали, що коли їх міцно притиснути, вони можуть бути рішучими", - сказав міністр.
Читайте такожЗахід не продасть Україну в Женеві - глава МЗС Польщі"Минулого разу, коли Радянський союз пішов на конфронтацію із Заходом, програв, а сьогодні диспропорція між Заходом та Сходом є більшою", - додав він.
Сікорський також позитивно оцінив бажання західних держав мирним шляхом вирішити конфлікт з Росією.
"Те, що Захід хоче вирішити конфлікт без загострення, це добре, а не погано. Це може комусь видаватися слабкістю. Водночас треба дати можливість партнерові виправити свою помилку", - сказав він.