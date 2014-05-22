У Черкасах СБУ затримала військового - організатора сепаратистського осередку
У Черкасах Служба безпеки України затримала старшого офіцера навчального центру однієї з військових частин, який створив незаконне об’єднання «Национально-освободительное движение. Черкассы» та закликав до насильницької зміни чинної влади.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Повідомляється, що 31-річний майор через соціальні мережі підшуковував спільників, через яких розповсюджував матеріали із закликами до мобілізації та збройної боротьби проти діючої влади – електронні листівки зі зверненнями до військовослужбовців не виконувати накази командирів.
22 травня ц.р. співробітники СБУ затримали правопорушника. Під час обшуків помешкання у нього вилучено електронні носії з матеріалами сепаратистського спрямування.Читайте такожСБУ знешкодила угруповання, що постачало вибухівку і зброю для терактів на сході
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.
Наразі встановлюються спільники затриманого, причетні до протиправної діяльності, що створює загрозу національній безпеці України.