У Черкасах СБУ затримала військового - організатора сепаратистського осередку

13:55, 22 травня 2014
Політика
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У Черкасах Служба безпеки України затримала старшого офіцера навчального центру однієї з військових частин, який створив незаконне об’єднання «Национально-освободительное движение. Черкассы» та закликав до насильницької зміни чинної влади.

Фото: СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Повідомляється, що 31-річний майор через соціальні мережі підшуковував спільників, через яких розповсюджував матеріали із закликами до мобілізації та збройної боротьби проти діючої влади – електронні листівки зі зверненнями до військовослужбовців не виконувати накази командирів.

22 травня ц.р. співробітники СБУ затримали правопорушника. Під час обшуків помешкання у нього вилучено електронні носії з матеріалами сепаратистського спрямування.Читайте такожСБУ знешкодила угруповання, що постачало вибухівку і зброю для терактів на сході

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються спільники затриманого, причетні до протиправної діяльності, що створює загрозу національній безпеці України.

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