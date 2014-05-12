СБУ затримала вже 30 диверсантів із Росії - радник президента

СБУ на сьогодні затримала 30 громадян РФ, які об’єктивно підозрюються у зв’язках з розвідувальними органами Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента, екс-голова СБУ Ігор Смешко повідомив під час прес-конференції.

«Потрібно чітко встановити, хто є терористами. Для цього потрібна потужна розвідувальна й оперативно-агентурна складова. На сьогодні в СБУ почав непогано працювати сектор контррозвідки, ми маємо близько 30 затриманих громадян РФ, вони об’єктивно підозрюються у зв’язках з розвідувальними органами Росії», - зазначив він.

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Також Смешко додав, що «в Україні ми бачимо певні зрушення в радіоелектронній розвідці, яка дає документальні дані про втручання з боку РФ у внутрішні справи України, які фактично підбурювали до бойових дій проти центрального уряду».

За його словами антитерористична операція, яка проводиться на сході України, «фактично має елементи військової операції, є елементи координації між Збройними силами, МВС та СБУ, яка базується на розвідувальній та оперативно-агентурній інформації».

Екс-голова СБУ наголосив, що влада не має «іншого виходу зараз, як відповідати на застосування зброї застосуванням зброєю».

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація, яка у березні за допомогою військ анексувала Крим, продовжує через диверсійні групи дестабілізувати ситуацію у східних та південних областях України. Деякі оглядачі вважають це підготовкою до реалізації в цих областях "кримського сценарію".

В середині квітня озброєні російські бойовики почали провокувати сутички в Донецькій та Луганській областях і захоплювати адміністративні будівлі органів влади та правоохоронних органів.

З 14 квітня у цих областях за рішенням РНБО розпочалась антитерористична операція.