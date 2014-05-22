Військовий журналіст про розстріл солдатів: ночівля на узбіччі - межа некомпетентності

"По-перше, малими колонними без повітряного прикриття у партизанській війні пересуватися взагалі не можна. Якщо це тільки не мобільні групи. По-друге, якщо завдання не виконано, колона повинна повернуться або в ППД, або на найближчий укріплений блокпост", - написав журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Крім цього, Бабченко здивований, що військові ухвалили рішення зупинитися на ночівлю на узбіччі дороги.Читайте такожХалатність командування могла стати причиною розстрілу наших військових під Волновахою

"Ну, це взагалі вже межа... некомпетентності. Я не знаю, чим думали люди, які прийняли таке рішення, але кожний душара знає - ночівлі проводяться тільки на відкритій місцевості, окопавшись і виставивши секрети (замаскований сторожовий пост - Ред.). Для цього навіть військове училище закінчувати не треба. Це взагалі просто ази", - зазначив журналіст.

Бабченко також зазначив, що інформація про те, що колону не пустили в населений пункт самі жителі повинна була наштовхнути військових на думку, що про їх маневри відомо противнику.

"Але замість того, щоб виїхати на середину поля і витратити пару годин хоча б риття невеликих окопів бойової охорони, колона стає на краю поля на узбіччі. Підсумок закономірний. Звинувачувати, крім самих себе, нікого",- написав військовий журналіст. Читайте такожВ результаті бою під Волновахою в лікарні доставили 31 особу з вогнепальними пораненнями

Бабченко не виключив, що при такій підготовці українську армію чекають нові втрати.

При цьому він зазначив, що військові на блкпостах навколо Слов'янська "вже навчилися воювати".

Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, з посиланням на експертів, також розповів про причини інциденту: Недостатній рівень бойової і тактичної підготовки в організації блокпоста, відсутність розвідки місцевості та зв'язків з місцевим населенням та відсутність інженерного обладнання позицій блокпоста.

Крім цього, експерти відзначають відсутність бойової охорони, що дозволила противнику впритул наблизитися непоміченим до позицій підрозділу, відсутність оснащення українських військовослужбовців приладами опто-електронної розвідки і сучасними приладами нічного бачення і відсутність взаємодії з іншими підрозділами, які могли б бути швидко перекинуті в район, що атакується.