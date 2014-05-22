Халатність командування могла стати причиною розстрілу наших військових під Волновахою

Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки вночі здійснили напад на загін українських військових, що базувалися в районі регіонального ландшафтного парку "Форест парк" в Донецькій області. Про це "ОстроВу" повідомило кілька очевидців.

"Між Великоанадолем (Ольгінка) та Владимирівкою сьогодні на початку 6-го ранку бойовики ДНР розстріляли українських військових. Стріляли з гранатометів та ПЗРК, кулеметів. Солдатів було осіб 30, 3 БТР або БМП", - розповів один з очевидців.

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За його словами, місцева міліція нападу не перешкоджала.

"Сьогодні вночі в Ольгінці, Волноваського району розстріляли наших солдатів. Місцеві їх не пустили (на нічліг - "ОстроВ"), вони зробили табір, чоловік 30. Вночі під'їхали 2 джипи та 2 інкасаторські машини і розстріляли їх. Кажуть, 4 загиблих", - повідомило інше джерело.

За іншими даними, загинуло 30 військових, госпіталізовано 34-36 осіб.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 (Терористичний акт, що призвів до загибелі людей) та частина 2 статті 425 (службова халатність) КК України.

За словами секретаря РНБО України Андрія Парубія, терористи намагалися захопити місто Волноваху, однак українські силовики відбили атаку, повідомляє "ОстроВ".

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"Після спроби прориву у Волноваху та захоплення цього міста, а я підкреслюю, це була спроба захоплення міста, атака була відбита", - заявив Парубій.

Від редакції УНІАН: судячи з фотографій з місця події, розміщення українських солдатів у полі вказує на протиріччя із заявою секретаря РНБО України Андрія Парубія про розміщення блокпоста. На опублікованих фотографіях не видно ні бетонних блоків, ні мішків з піском, за допомогою яких зазвичай облаштовують блокпости. Крім того, виникає питання, чому, якщо вірити словами джерела "ОстроВа", командування АТО допустило ночівлю групи українських військових у чистому полі, про пересування яких було відомо місцевому населенню та терористам.

Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook вказує, що за даними джерел, згідно з доповіддю УВС Донецької області, сьогодні вночі в результаті нападу диверсійної групи противника на мотострілковий підрозділ української армії під райцентром Волноваха Донецької області, вбито 13 військовослужбовців Міністерства оборони України. Більше 30 військовослужбовців поранено, багато з них перебувають у важкому стані.

Причинами розгрому експерти вказують :

1. Недостатній рівень бойової і тактичної підготовки в організації блокпосту.

2. Відсутність розвідки місцевості та зв'язків з місцевим населенням.

3. Відсутність інженерного устаткування позицій блокпосту.

4. Відсутність бойової охорони, що дозволило противнику впритул наблизитися непоміченим до позицій підрозділу.

5. Відсутність оснащення українських військовослужбовців приладами опто-електронної розвідки і сучасними приладами нічного бачення.

6. Відсутність взаємодії з іншими підрозділами, які могли б бути швидко перекинуті в район, що атакується.

Бутусов пише, що переслідування бандформування супротивника не було організовано. Пошук бойовиків не здійснюється, район нападу не заблоковано. Чисельність банди - понад 100 чоловік.