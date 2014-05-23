Батальйон "Донбас" потрапив у засідку: бійці в оточенні, армія ігнорує прохання про допомогу

Тільки що в районі с. Карлівки Донецької області батальйон "Донбас" потрапив у засідку та прийняв бій. У батальйоні 9 поранених.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"Проти батальйону працюють автоматники, снайпери та РПГ. Є поранені. Відійти не можемо, тому, що частина людей перебуває в оточенні. Просимо підмоги у військових частин, які знаходяться поблизу", - написав він.

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Трохи пізніше Семенченко повідомив, що до місця бою підійшов БТР бойовиків, підтяглися великокаліберні кулемети, батальйон закидають гранатами.

"У 15 км у бік Красноармійська стоїть український армійський блок пост з 4 БТРами. Дайте, БТР! Ми не можемо підійти до своїх товаришів, працюють снайпери", - пише командир.

Семенченко підкреслив, що всі його звернення телефоном до командування армійських сил з проханням прислати підкріплення почуті не були.

Дев'ять поранених бійців вивезені в лікарню.