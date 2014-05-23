Генпрокуратура має докази, що терористами на сході керує Росія
Генеральна прокуратура України має докази того, що так звані «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіки» керуються Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник генерального прокурора Микола Голомша сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Керовані вони нашими сусідами з Російської Федерації, і цьому ми маємо на сьогоднішній день докази», - наголосив Голомша.
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За його словами, органи прокуратури і СБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 кримінальних проваджень щодо проявів тероризму на території України, в тому числі щодо діяльності «ДНР» та «ЛНР», «які керовані не політиками, а яка керована чітко ієрархічно складеною структурою по всіх атрибутах Кримінального кодексу, яка має зброю, чітку ієрархію, підпорядкованість, забезпечення зброєю і фінансування… фінансується з-за кордону».