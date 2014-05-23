Генпрокуратура має докази, що терористами на сході керує Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник генерального прокурора Микола Голомша сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Керовані вони нашими сусідами з Російської Федерації, і цьому ми маємо на сьогоднішній день докази», - наголосив Голомша.

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За його словами, органи прокуратури і СБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 кримінальних проваджень щодо проявів тероризму на території України, в тому числі щодо діяльності «ДНР» та «ЛНР», «які керовані не політиками, а яка керована чітко ієрархічно складеною структурою по всіх атрибутах Кримінального кодексу, яка має зброю, чітку ієрархію, підпорядкованість, забезпечення зброєю і фінансування… фінансується з-за кордону».