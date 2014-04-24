На території України офіційно підтверджено затримання 25 диверсантів - Смєшко

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер LIVE", передає 24 канал.

"Ми маємо вже більше 25-ти затриманих співробітників Головного розвідувального управління Генерального Штабу Російської Федерації. Якщо СБУ офіційно оголошує, що у неї є докази про те, що ці офіцери причетні до цього злочину, то це серйозна оперативна інформація не тільки з агентурних джерел, а й з докуметальной радіо-електронної розвідки", - пояснив Він.

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Він підкреслив, що жодна спецслужба не буде публікувати неперевірену інформацію, особливо в умовах такої уваги до нашої країни. Тому наша розвідка точно має документальне підтвердження про участь російських офіцерів у дестабілізації ситуації на сході України