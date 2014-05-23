На Луганщині терористи напали на прикордонний наряд і роззброїли його

В Луганській області терористи скоїли напад на прикордонний наряд.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, за даними відомства, близько 10.30 прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Бірюкове» під час патрулювання вздовж державного кордону на службовому автомобілі «Нива» потрапив у засідку.

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«На напрямку українського населеного пункту Астахове та російського Маяки автомобіль заїхав у лісосмугу, де змушений був знизити швидкість. Раптово розпочалася стрільба, невідомі в кількості 10 осіб прострелити колеса автомобіля та оточили його, позбавивши прикордонників можливості вийти з машини та застосувати зброю. Наряд був роззброєний, після чого нападники зникли у лісосмузі», - йдеться в повідомленні.

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Резерв, який прибув на місце пригоди, неподалік від місця нападу виявив ознаки підготовки до порушення державного кордону. Наразі ділянка посилена додатковими нарядами, зазначили у прикордонній службі.