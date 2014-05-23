Терористи захопили тепловоз і три вагони в Луганській області

Про це повідомляє Острів за інформацією відділу зв'язків з громадськістю Лінійного управління на Донецькій залізниці.

«Два повідомлення про перекриття руху поїздів надійшло в лінійний відділ на станції Попасна. Зокрема, о 6.45 у чергову частину на станції Насвитевич зайшли невідомі озброєні чоловіки, які дали вказівку перекрити рух потягів і заволоділи маневровим тепловозом. Машиніст тепловоза був змушений виїхати на непарну колію перегону станцій Насвитевич-Рубіжне», - повідомляють правоохоронці.

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А в 11 годин невідомі озброєні особи змусили керівництво станції Рубіжне виставити три критих вагони на залізничний переїзд 935 км, пікет 8 перегону станцій Рубіжне-Кременна.

Дані факти зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 279 Кримінального Кодексу України - блокування транспортних комунікацій шляхом створення перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, що порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або сприяло інших тяжких наслідків.