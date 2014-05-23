Терористи шукають по лікарнях поранених бійців батальйону «Донбас» - Свобода

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

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«23 травня після тяжкого бою батальйону «Донбас» із путінськими терористами значна частина українських бійців дістали кульові поранення. Терористи не обмежилися засідкою на батальйон. Після прориву «Донбасу» з оточення вони почали вишукувати поранених бійців у лікарнях», - заявили у «Свободі».

Так, за їх даними, станом на 18:00 лікарня ім. Калініна в Донецьку перебуває в оточенні терористів, які намагаються викрасти українських військових.

«Прикметно, що терористи чітко знають, у яких палатах перебувають вояки. Вочевидь, їх про це поінформував хтось із персоналу медустанови», - додали у «Свободі».

У прес-службі підкреслили, що патріотичні містяни чинили опір озброєним терористам, однак кількість останніх суттєво збільшилася.

«Міліція бездіє. Поранені, у тяжкому стані, залишилися сам-на-сам із ворогом», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Ясинуватському районі (с. Карлівка) сьогодні пройшов бій між бойовиками і спецбатальйоном «Донбас».

За даними Донецької ОДА, одна людина загинула, 9 - поранені.