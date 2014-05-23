Бійці батальйону «Донбас» потрапили в засідку бойовиків через зраду - командир

"Як тільки батальйон «Донбас» подав надію на звільнення все нових районів Донецької області сталося поки незрозуміле. Хоча пояснення все-таки є. «Донбас» зрадили і інформація про їх пересування стала відома терористам. В районі с. Карлівка Донецької області батальйон "Донбас" потрапив у засідку і прийняв бій. Проти батальйону працювали автоматники, снайпери і РПГ", - йдеться в повідомленні волонтерів на сторінці Facebook керівника батальйону Семена Семенченка.

Згідно з повідомленням, в результаті боїв є поранені (дані уточнюються). У лікарні одного з сусідніх міст знаходяться 2 людини, 2 - доставлені з блокпоста до лікарні, з них один в операційній хірургії, другий - в травматології. Біля лікарні з пораненими виставлена охорона. Інші поранені чекають евакуації. Читайте такожЧастина оточених бійців батальйону «Донбас» могла потрапити в полон до терористів

"В даний момент зв'язку з бійцями заблокованими в Карлівці немає. Про подальший розвиток ситуації ми повідомимо коли відновимо зв'язок з представниками «Донбасу», які перебувають в епіцентрі ранкового конфлікту і отримаємо більш чітку інформацію. На жаль,у батальйоні не обійшовся без втрат. Частина бійців «Донбасу» потрапили в полон, або були вбиті. Поранено близько двадцяти бійців батальйону", - повідомляється на сторінці Семенченка.

У той же час, поки не підтверджується інформація щодо допомоги Правого сектора бійцям "Донбасу", оскільки зв'язок прес-центру з батальйоном тимчасово перерваний.

Батальйоном «Донбас» було прийнято рішення взяти під охорону адміністративні будівлі, а також окружні та дільничні виборчі комісії у деяких районах Донецької області.

"Нагадаємо, що станом на 22.05.2014 взяті під контроль будівлі окружних виборчкомів у Великоновоселківському, Добропільському, Олександрівському, Володарському та Красноармійському районі", - йдеться в повідомленні.Читайте такожЧастина батальйону "Донбас" вийшла з оточення, багато поранено. З блокованою групою зв'язку немає

За інформацією батальйону, робота окружних та дільничних виборчих комісій йдуть практично без збоїв - дільничні комісії вже повністю сформовані і працюють. Ними вже отримано реєстр виборців, бюлетені і друку. Комісії укомплектовані всією основною технікою, необхідною для її функціонування, підкреслюється в повідомленні.