На Донеччині бойовики викрали голову окружкому та спалили всю документацію
17:47, 24 травня 2014Політика
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У Мар'їнці невідомі зі зброєю, викрали голову окружної комісії №60.
Терористи викрали голову окружної комісії / REUTERS
Сьогодні в Мар'їнці терористи викрали голову окружної комісії №60 та пограбували приміщення ОВК.
Про це повідомляють спостерігачі спільної моніторингової компанії ДОО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА в Донецьку.
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За словами очевидців, бойовики так званої «Донецької народної республіки» увірвалися у приміщення комісії, винесли всю документацію і спалили її. Коли терористи йшли, вони забрали з собою голову окружної комісії №60 Валентина Миколайовича Полякова.
Як відомо, за останній тиждень у Донецькій області терористи захопили ряд окружних та дільничних комісій. Від дій бойовиків постраждало кілька людей.
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