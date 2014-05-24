На Донеччині бойовики викрали голову окружкому та спалили всю документацію

Сьогодні в Мар'їнці терористи викрали голову окружної комісії №60 та пограбували приміщення ОВК.

Про це повідомляють спостерігачі спільної моніторингової компанії ДОО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА в Донецьку.

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За словами очевидців, бойовики так званої «Донецької народної республіки» увірвалися у приміщення комісії, винесли всю документацію і спалили її. Коли терористи йшли, вони забрали з собою голову окружної комісії №60 Валентина Миколайовича Полякова.

Як відомо, за останній тиждень у Донецькій області терористи захопили ряд окружних та дільничних комісій. Від дій бойовиків постраждало кілька людей.